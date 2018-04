Frygt for udvanding af CO2-mål i afgørende timer

EU-landene og Kommissionen må stå fast i de timelange forhandlinger om shippings fremtidige udledning af drivhusgasser, som i disse dage foregår i IMO's grå bygning ved floden Themsen i London.

I et åbent brev til landene i EU og Kommissionen advarer en delegation af parlamentarikere fra EU om at sænke de ambitioner, som landene, der normalt ikke står på samme flanke i miljøspørgsmålene, gik ind til forhandlingerne i miljøkomiteen med. Nemlig målsætningen om at reducere udslippet af CO2 fra den globale skibsfart med 70-100 pct. i 2050 fra niveauerne i 2008.

Desuden bør IMO implementere et mål for umiddelbare reduktioner inden 2023, og landene i EU skal støtte en arbejdsplan for at nå en vedtagelse i 2021.

I denne uge arbejder de 170 medlemslande på at nå til enighed om en kommende strategi for at mindske udledningen af drivhusgasser, og beslutningen bliver fulgt nøje fra verdenssamfundet, da skibsfarten som den eneste industri ikke har en plan for at mindske sin udledning.

I sidste uge kom en arbejdsgruppe under miljøkomiteen med et oplæg til forhandlingerne, og det blev af flere iagttagere positivt modtaget med ordlyden af absolutte reduktioner i 2050.

De kræfter, der ønsker at udvande forslaget,vinder fodfæste og bruger det argument, at industrien ikke er klar. Jeg mener virkelig, at industrien bør komme mere på banen i denne uge. IMO's troværdighed står på spil. Bas Eickhout, medlem af Europa-parlamentet

En af de positive var hollandske parlamentariker Bas Eickhout, som er en del af EU's delegation på det igangværende møde i IMO's hovedkvarter i London. Han er også en af de fire underskrivere på brevet til EU-landene og Kommissionen.

De seneste dages forhandlinger har taget noget af modet fra ham, sagde han i går på et presseevent.

"På bordet er nu bare et minimum, og det er ikke godt nok. Målet er utilstrækkeligt, og der er ikke nogle kortsigtede mål overhovedet," sagde han og understregede, at netop handling på kort sigt er afgørende for at nå klimamålene.

"Jeg kan se, at shippingindustrien er foran IMO nu. Men denne uge er afgørende. De kræfter, der ønsker at udvande forslaget,vinder fodfæste og bruger det argument, at industrien ikke er klar. Jeg mener virkelig, at industrien bør komme mere på banen i denne uge. IMO's troværdighed står på spil."

Industrien kan være med

De andre medunderskrivere er blandt andet Dubravka Suica og Jytte Guteland. Alle understreger, at både Parlamentet og Rådet i EU ikke har lagt skjul på, at man vil reagere, hvis en aftale i IMO ikke bliver seriøs nok. Ikke at den vej er ønskelig, understreges det, men det kan blive nødvendigt, hvis IMO ikke leverer i denne uge.

Generalsekretær for de europæiske redere, Martin Dorsman understreger, at rederne ønsker et reelt mål, og at en reduktion på 50 pct. i 2050 er til at arbejde med for industrien.

"Der er stadig lande, som slet ikke vil tale om kvantitaive mål og siger, 'vi har brug for mere data og vente indtil 2030ø. Men det er ikke noget, industrien støtter. Vi støtter en aftale nu med procenter," lød det fra Dorsman i går.

På fredag skal oplægget fra arbejdsgruppen og strategien for udledningen af drivhusgasser diskuteres. Da generalsekretær for IMO, Kitack Lim, åbnede mødet i MEPC, kaldte han den seneste og ikke mindst kommende tid for historisk for FN's søfartsorgan.

