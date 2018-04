Uggla vil se afkast på Maersk-aktien inden for et par år

Maersk-aktien skal gerne begynde at levere et afkast til aktionærerne igen inden for et par år.

Sådan lyder det fra Robert Uggla, CEO for A.P. Møller Holding, skriver Børsen.

Ligesom andre Maersk-aktionærer mener Robert Uggla, at udviklingen for aktien har været "ikke tilfredstillende." Alene siden kapitalmarkedsdagen 20. februar er værdien af aktierne blevet 13,8 pct. mindre værd ifølge avisen. A.P. Møller Holding har 41 pct. af aktierne i Maersk.

"Vi er jo nærmest en evighedsaktionær, men det er klart, at vi ikke kan vente 20 til 30 år, før vi begynder at se en gevinst af vores ejerskab. Det er rimeligt at forvente, at vi og andre aktionærer kan se et afkast om et par år," siger Robert Uggla til Børsen, der understreger, at det dog ikke skal ses som en skæringsdato.

Også Claus Wiinblad, ATP's vicedirektør og aktiechef, erklærede sig ved Maersk-generalforsamlingen tirsdag utilfreds med afkastet.

"Hvis vi kigger på aktiekursen siden strategiudmeldingen i 2016, har den givet et afkast på 7 pct. Det kan ikke betegnes som andet end utilfredsstillende. Ledelsen står med en stor udfordring i at overbevise aktiemarkedet om, at glasset er halvt fuldt og ikke halvt tomt, og at der ligger et betydeligt, uforløst potentiale i at gennemføre transformationen," lød det fra Wiinblad.

Storaktionær i usædvanlig direkte kritik af Maersks ledelse

Maersks faldende aktiekurs er blevet Jim Snabes åg