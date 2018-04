Maersks faldende aktiekurs er blevet Jim Snabes åg

Maersk er midt i en genopfindelse af virksomheden. En omfattende transformation, hvor der ikke er nogen hurtige genveje eller magiske tricks på trods af en faldende aktiekurs.

Sådan lød det fra Maersk-formand Jim Hagemann Snabe på generalforsamlingen, der fandt sted i København tirsdag. For første gang fremlagde han sin beretning om, hvor langt Maersk er nået i at genskabe sig selv over for forsamlingen af aktionærer, der har tabt store summer på kursfaldet siden sidste sommer.

Vi er overbeviste om, at strategien er rigtig. Desværre findes der ingen enkle genveje. Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, Maersk.

"Vi har nået meget i 2017 såvel strategisk som operationelt og organisatorisk. En del er sket på områder, vi har haft mulighed for at påvirke og kontrollere," lød det fra Jim Hagemann Snabe, som blandt andet henviste til frasalgene af Maersk Oil og Maersk Tankers, mens at integrationen af selskabets enheder inden for transport og logistik ifølge formanden også kom godt fra start i 2017.

Også udrulningen af de nye digitale løsninger blev fremhævet. Blandt andet blockchain-samarbejdet med IBM.

Udover arbejdet med at "genopfinde virksomheden", som Jim Hagemann Snabe formulerede det, så blev 2017 også turbulent på andre områder for Maersk. Blandt andet igennem det store hackerangreb, der ramte i sommeren sidste år. Samtidig var Maersk også påvirket af volatile fragtrater og pris på brændstof. Ting, som Jim Hagamann Snabe omtalte som "ikke kontrollerbare" hændelser.

Aktiekurs "ikke tilfredsstillende"

Forandringen af virksomheden sker samtidig med, at aktiekursen det seneste år er dykket markant.

Alene siden årsskiftet er aktiekursen faldet med 13 pct. En trend, der med formandens ord "naturligvis ikke er tilfredsstillende," selvom han stod fast på strategien.

"Vi må dog ikke glemme, at aktiekursen i dag er 13 pct. højere end aktiekursen i 2016, inden vi annoncerede vores nye strategi. Den positive udvikling indikerer at strategien er blevet godt modtaget hos vores aktionærer," sagde Jim Hagemann Snabe og fortsatte:

"Samtidig viser kursudviklingen, at der måske var forventning om en hurtig forbedring af forretningen. Vi er overbeviste om, at strategien er rigtig. Desværre findes der ingen enkle genveje. Det er et stort arbejde at genopfinde en så stor virksomhed. Det er et arbejde, der er i fuld gang. Det er også et arbejde, som er meget spændende og meget motiverende. Gennem transformationen af A.P. Møller-Maersk er vi med til at udvikle verdenshandlen, skabe bæredygtig vækst og samtidig skabe en bedre forretning for A.P. Møller-Maersk."

"Det er en meget stor transformation, vi arbejder på. Der er ingen hurtige genveje eller magiske tricks og transformationen kræver hårdt og fokuseret arbejde, og det tager tid, selvom vi ikke er særligt tålmodige."

Sidste sommer havde Maersk en samlet markedsværdi på 294 mia. kroner. Frem til midten af sidste måned raslede værdien ned med en tredjedel svarende til at tab for aktionærerne på omkring 100 mia. kroner.

"Hvis vi kigger på aktiekursen siden strategiudmeldingen i 2016, har den givet et afkast på 7 pct. Det kan ikke betegnes som andet end utilfredsstillende," sagde aktiechef i ATP, Claus Wiinblad, på Maersks generalforsamling tirsdag.

Tror på frasalg i år

Mens Maersk har formået at sælge to af energivirksomhederne fra sidste år, så mangler der fortsat at blive fundet løsninger for Maersk Supply Service og Maersk Drilling.

"Vi forventer stadig at finde sådanne løsninger for begge selskaber inden udgangen af 2018," sagde Jim Hagemann Snabe.

