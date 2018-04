Konkurrenterne gav Mærsk baghjul i 2017

I kapsejladsen mellem de store rederier i jagten på markedsvækst må Mærsk sande, at de ikke har været i stand til at følge konkurrenter.

Det skriver Børsen.

For ifølge shipping-databasen Alphaliners opgørelse over forskellige rederiers volumenvækst i 2017 i forhold til året før, så indtager Mærsk bunden med en vækst på blot 3,7 pct. Til sammenligning lød den gennemsnitlige vækst i industrien på 5,3 pct. Forrest i feltet ligger kinesiske Cosco og japanske MOL, der havde en vækst på henholdsvis 16,4 og 17 pct.

En del af forklaringen på den manglende vækst, skal ifølge Lars Jensen, der er adm. direktør i analysehuset Seaintelligence Consulting, findes i cyberangrebet, der ramte Mærsk i tredje kvartal. For det betød, at Mærsk missede muligheden for at lukrere på Hanjins konkurs.Den forklaring er Morten Imsgard, der er senioranalytiker i Sydbank, ikke helt enig i, selvom han erkender, at det er en del af årsagen. I stedet peger han også på, at Mærsk har sagt nej til fragt, da det ikke gav mening rent økonomisk, hvor andre rederier måske har haft mere fokus på volumen.

"Jeg tror, at Mærsk i løbet af 2018 vil skulle justere den strategi. For selv om de har et fokus på profit, vil de få et problem, hvis hele markedet ligger et andet sted og går efter volumen. De har i dag en pæn markedsandel, men vi ser eksempelvis kinesiske Cosco, som har stor appetit på at blive større og også har et ejerforhold (den kinesiske stat ejer Cosco, red.), som gør, at de måske kan fokusere mere på størrelse end profitabilitet," siger Morten Imsgard.

