Ugens bedste: OW Bunker, klimamøde og handelskrig mellem USA og Kina

Direktør afgiver forklaring i OW-sag

Den tidligere direktør i Dynamic Oil Trading og hovedperson i kollapset af OW Bunker har i denne uge fremlagt sin version af begivenheder, som førte til bunkerselskabets konkurs i november 2014. En centralt spørgsmål er, hvor meget OW's ledelse vidste om en kontroversiel kredit til kunden Tankoil i Singapore.

"Jeg fik et opkald fra Jim Pedersen med en meget kort besked: For alt i verden. Gå ikke ned i omsætning"

OW Bunker-direktør gik ud fra, at hans folk havde styr på det, da dødbringende Singapore-kredit løb løbsk

OW Bunker-chefer skjulte tilgodehavender for trecifrede millionbeløb

IMO får kritk før afgørende møde

IMO mødes i næste uge til et afgørende møde i London, hvor medlemslandene skal forsøge at blive enig om en foreløbig klimastrategi for skibsfarten. Men forud for mødet er kritikken af industriens indflydelse på beslutningerne igen blusset op.

Organisationer: Industrien er uundværlig del af IMO

IMO efter hård kritik: Ansvaret ligger hos de enkelte nationer

Hård kritik af IMO's ledelse lige inden afgørende møde

Ngo langer ud efter lande for uambitiøs klimaplan

Handelskrigen mellem USA og Kina spidses til

Retorikken mellem USA og Kina blev skærpet i ugens løb, og en regulær handelskrig mellem de to stormagter ser nu ud til at være rykket nærmere. Allerede nu mærker rederier konsekvensen af striden.

Ultrabulk mærker de første konsekvenser af ulmende handelskrig

Trump truer Kina med straftold på yderligere 100 mia. dollars

"Vi ønsker ingen krig. Men vi er ikke bange for at udkæmpe en"

Mineselskaber rammes af optrappet handelskrig mellem Kina og USA

Kina holder det største pressionsmiddel i baghånden

