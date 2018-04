Medie: Maersk Line og Commerzbank indgår flådeaftale

Maersk Line og tyske Commerzbank har angiveligt indgået en stor flådeaftale for samlet 280 mio. dollars, der tilføjer seks fartøjer til den ejede flåde.

Det skriver Fairplay baseret på mæglere. Hverken den tyske bank eller Maersk Line vil dog kommentere sagen over for mediet. Rederiet vil heller ikke kommentere over for ShippingWatch.

"Selskabet kommenterer ikke på markedsrygter eller spekulation," lyder det i en mail til ShippingWatch.

Ifølge Fairplay har Maersk Line blandt andet accepteret at overtage de to skibe Maersk Eureka og Maersk Edime, der begge er bygget i 2013 og har en kapacitet på 13.092 teu. De resterende fire skibe er på henholdsvis 4800 og 4622 teu og er bygget i 2012.

Skibene har ifølge mæglerne hidtil været finansieret eller ejet af Commerzbank.

