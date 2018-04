Flere mæglerhuse afslår at værdiansætte offshoreskibe

Det er blevet en så kompliceret opgave at værdiansætte offshoreskibe, at flere mæglerhuse i dag afslår sig fra at gøre det. Det skriver Sysla, der har lavet en opgørelse over norske børsnoterede offshoreredere, der ifølge mediet har nedskrevet værdierne på flåden med 18,6 mia. norske kr.de seneste år.

Det kunne være meget mere, mener nogle, da de bogførte værdier i dag ikke stemmer overens med virkeligheden, siger Christian Brugård, der er chef for et af verdens største mæglerhuse Clarksons Platou Offshore.

"Når transaktionerne sker, er det stort set på helt andre niveauer end de bogførte værdier. Det er meget lavere," siger han til Sysla og understreger, at der findes undtagelser.

Flere mæglere afstår i dag fra at værdiansætte skibene, da det er en kompliceret affære med få handler og forskellige skibe. Hos Clarksons er man i løbet af krisen blevet ved med at værdiansætte og har hvert eneste kvartal sænket værdierne, fortæller chefen.

Priserne på offshoreskibe banket helt i bund

Voldsomt fald i indtægterne hos norske offshorerederier

Trængt offshore-selskab bebuder milliardtab

Borr Drilling rejser ny kapital til opkøb