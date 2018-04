Salget af Danske Færger rykker nærmere

Et ejerskifte i dansk færgefart rykker nærmere med Danske Færger, der siden efteråret har haft et til-salg-skilt på sig.

Mens den danske stat og regeringen tidligere har bekræftet salgsprocessen, nikker den anden ejer med Clipper Group nu også bekræftende til et forestående salg.

"Vi kan bekræfte, at Clipper sammen med staten undersøger muligheden for at sælge Danske Færger. Derudover har vi ingen kommentarer," skriver rederiets kommunikationschef Emma Wahlberg i en mail til ShippingWatch.

Ifølge flere kilder nærmer salget sig en afgørende fase, hvor den danske stat og Clipper gerne vil have afklaret i løbet af den kommende måned, hvem der fremover skal sidde med i ejerkredsen bag det danske færgerederi, som sejler mellem en lang række danske øer. I øjeblikket er salgsprocessen angiveligt snævret ind til en lille kreds af budgivere, hvor vinderen ventes at blive udvalgt snart.

Det ville være mærkeligt, hvis vi ikke var interesserede og ikke har kigget på det her med den position, vi har. Carsten Jensen, adm. direktør for Mols-Linjen

Flere har siden salgsprocessen gik i gang flere gange peget på, at mulige købere blandt andet er store, etablerede færgerederier med kapitalfonde i ryggen som Mols-Linjen, der er ejet af kapitalfonden Polaris.

Hos Mols-Linjen bekræfter adm. direktør Carsten Jensen, at rederiet er blandt de interesserede.

"Det ville være mærkeligt, hvis vi ikke var interesserede og ikke har kigget på det her med den position, vi har," siger han til ShippingWatch.

Han ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen. Andre peger på en konstruktion med danske pensionskasser, mens infrastrukturfonde også bliver nævnt som en mulighed, fordi de har et langsigtet perspektiv og ikke som andre fonde har et højt krav til hurtigt afkast. I dag er udenlandske infrastrukturfonde inde over flere af de danske færgerederier.

Så sent som i sidste uge købte et konsortium af infrastrukturfondene First State Investments og Hermes Investment Management sig ind i Scandlines, og europæiske First State har siden 2015 ejet HH Ferries, der opererer færgerne mellem Helsingør og Helsingborg. I samme år blev også det danske offshorerederi Esvagt solgt til 3i og den australske kapitalfond AMP Capital.

Flere usikkerheder

En kommende køber af Danske Færger er formentlig optaget af flere ting. Til september mister Danske Færger den lukrative rute til Bornholm, som rederiet tilbage i 2016 mistede til konkurrenten Mols-Linien i et udbud. Ruten har fyldt en stor del af rederiets indtjening, hvor Danske Færger fik et overskud efter skat på 124 mio. kr. sidste år.

I forbindelse med regnskabet understregede adm. direktør John Steen-Mikkelsen, at færgerederiet også fremover vil være en konkurrencedygtig forretning uden besejlingen til Bornholm. Men en køber vil være opmærksom på de andre aftaler med staten, hvor længe de løber og prisniveauet. Garantier fra den danske stat vil spille en rolle, da ruterne er afhængige af støtte fra staten, vurderer flere kilder over for ShippingWatch. Om det forestående salg skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en mail til ShippingWatch:

"En eventuel kommende køber vil skulle respektere indgåede aftaler, herunder om besejling af de forskellige ruter, og færgefarten vil derfor ikke blive berørt af et eventuelt salg. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen."

Alt imens de forskellige bud de seneste måneder er blevet gransket af sælgerne, der får hjælp fra Danske Banks corporate finance-afdeling, blev en gammel ide genoplivet lige inden påske. Her lancerede Transportministeriet tankerne om en bro over Kattegat, og det har ifølge mediet Inside Business skabt nervøsitet blandt flere af de interesserede købere. En bro vil være en direkte konkurrent til Danske Færgers rute mellem Spodsbjerg på Langeland og Tårs på Lolland, som hvert år bliver brugt af tusindvis af lastbiler.

Det seneste regnskab for Clippers danske forretning, Clipper A/S, er fra 2016, hvor gruppen fik et nettotab på 12,9 mio. dollars. Tilbagegangen skyldtes ifølge Clipper Group både urealiserede valutakurstab samt et tab på salget af to færger, der blev solgt fra, fordi Danske Færger mistede færgebetjeningen til Bornholm.

"Den underliggende forretning, aktivitetsniveauet og driftsresultatet er stærkt, og både Seatruck og Danske Færger har præsteret exceptionelt godt i 2016 med betydeligt mere fragt og passagerer, som er blevet transporteret i forhold til 2015," sagde Flemming Steen, Clipper Groups CFO, i meddelelsen.

Aktiviteterne i det danske datterselskab består af roro i Det Irske Hav med selskabet Seatruck Ferries, færgeservice i Danmark med Danske Færger og kommerciel og teknisk management i Clipper Fleet Management.

Danske Færger øger overskud med knap 80 mio. kr.

Danske Færger afskediger 400 ansatte og flytter hovedkvarter

Danske Clipper Group taber på færgesalg og valuta

Medie: Clipper-rederiet Danske Færger sat til salg