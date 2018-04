Zeaborn rygtes på vej til fusion med Intermarine

Tyske Zeaborn og amerikanske Intermarine er efter sigende på vej til at blive lagt sammen og dermed blive verdens tredjestørste MPP-selskab.

Det skriver TradeWinds med henvisning til flere kilder, som peger på, at de to selskaber har været i detaljerede forhandlinger om en sammenlægning.

ShippingWatch har kontaktet Zeaborn, der ikke ønsker at kommentere rygterne.

Mens Intermarine har flere årtiers erfaring i heavyliftbranchen, er tyske Zeaborn ganske nye. Selskabet har på få år fået opbygget en flåde af MPP-skibe, containerskibe og tørlastskibe, som tilsammen udgør 165 skibe.

Opkøb og overtagelser af skibe har været en stor del af Zeaborns strategi, og selskabet har inden for de seneste fire år købt blandt andet Rickmers-Linie, MCC Marine Consulting & Contracting samt det store tyske E.R. Schiffahrt.

I et interview med ShippingWatch for nylig udtalte den ene af Zeaborns to CEO'er Jan-Hendrik Többe om muligheden for yderligere opkøb og vækst:

"Vi har en god organisation, mean and lean, og har ikke noget akut behov for at ekspandere. Vores mål er at udvide den flåde, vi driver, og der kunne også blive tale om selskabstransaktioner. Vi er klar til at slå til, hvis chancen byder sig," sagde han med tilføjelsen, at der sandsynligvis vil blive tale om at købe yderligere 20 eller 30 skibe.

"Shipping har været for meget fedt og ineffektivitet"

Zeaborn: Vores gældfri flåde er vores afgørende aktiv

Zeaborn opruster kraftigt i container med stort opkøb