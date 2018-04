FN sætter nye skibe og selskaber på sanktionsliste mod Nordkorea

27 konkrete skibe, en person og 21 shippingselskaber er havnet på en ny sortliste, som FN's sikkerhedsråd vedtog i påskedagene som led i sanktionerne mod Nordkorea.

Formålet med sortlistningen er at forhindre illegal smugling til søs af olie og kul og hjælp til smugleraktiviteter.

Forud for sortlistningen går en amerikansk sortlistning i februar af bestemte rederier og selskaber som led i de amerikanske sanktioner mod Nordkorea.

Ifølge en pressemeddelelse fra den amerikanske FN-mission foreslog missionen sin sortliste til FN's sikkerhedsråd, og det er blandt andet på den baggrund, at FN har udpeget de nye skibe og shippingselskaber.

"Godkendelsen af denne historiske sanktionspakke er et klart signal om, at det internationale samfund står sammen i vores bestræbelser på at opretholde maksimalt pres på det nordkoreanske regime. Vi vil gerne takke medlemmerne af sikkerhedsrådet såvel som Japan og Sydkorea for at samarbejde med os om at holde presset og for deres forpligtigelse på at gennemføre FN's sikkerhedsråds resolutioner og holde overtrædere af resolutionerne ansvarlige," siger den amerikanske FN-ambassadør Haley i en meddelelse.

ShippingWatch har tidligere beskrevet, hvilke selskaber, der optræder på den amerikanske sortliste:

Her er de bandlyste skibe på Trumps nye liste

Trumps nye sanktioner mod Nordkorea går efter shipping

FN-rådgiver kritiserer Maersks transport fra Nordkorea