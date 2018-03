Royal Arctic Line bestiller to skibe fra spansk værft

Royal Arctic Line skal have to nye skibe i flåden. Det grønlandske rederi har for nylig underskrevet en kontrakt med det spanske værft Zamakona Yards Bilbao, der skal stå for konstruktionen.

Aftalen træder dog først i kraft, når finansieringen af skibene er blevet godkendt af rederiets bestyrelse. Det vil ske inden for de kommende tre måneder, oplyser rederiet i en meddelelse.

De to nye skibe skal afløse de ældre skibe "Pajuttaat" og charterskibet "Vestlandia", der er bygget tilbage i 1979 og 1983.

Skibene fra det spanske værft er designet til at operere i Nordvestgrønland og har større kapacitet end de nuværende skibe. De kommer til at sejle under grønlandsk flag og ventes at blive leveret i 2020.

"Det er en vigtig milepæl for Royal Arctic Lines strategi og led i flådefornyelsen i den aldrende tonnage," skriver rederiet.

Det er norske Havyard Design, der er valgt til at stå bag skibenes design.

