Nordic Shipholdings omsætning faldt, mens resultatet steg

Danske rederi Nordic Shipholding kom ud af 2017 med en vigende omsætning, men et bedre resultatet end året før, der dog stadig viste et minus.

Det viser regnskabet, der er offentliggjort onsdag morgen.

TCE-omsætningen landede på 23,2 mio. dollars sidste år mod 27,7 mio. dollars i 2016, mens EBITDA-resultatet faldt til 6,7 mio. dollars fra 10,8 mio. dollars året forinden.

"Det svagere resultat i forhold til 2016 skyldtes mest, at der var en lavere daglig TCE-omsætning fra faretrøjerne i de forskellige "handysize pools"," skriver ledelsen i en kommentar til regnskabet.

Det var specielt et svagt spotmarked for de fem handysize-skibe, der var med til at sende omsætningen ned.

Samtidig landede resultatet på et underskud på 3,6 mio. dollars sidste år mod et underskud på 4,8 mio. dollars i 2016.

Rederiet med de seks skibe venter i 2018 et EBITDA-resultat på 7-10 mio. dollars og et resultat før skat på mellem minus 1,5 og minus 3,5 mio. dollars.

Nordic Shipholding nedjusterer forventningerne yderligere

Pontoppidan: Nordic Shipholdings børsplaner er intakte

Nordic Shipholding sendt i rødt i første kvartal