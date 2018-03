Kina opfordrer til sammenhold i WTO mod USA's handelskrig

Kina opfordrer til sammenhold i Verdenshandelsorganisationen WTO mod USA's seneste initiativer med toldbarrierer, der ifølge kineserne kan "kuldsejle" hele projektet.

"Medlemmerne af WTO bør sammen lukke vilddyret tilbage i buret af WTO-regler," siger Zhang Xiangchen, Kinas repræsentant i organisationen.

Xiangchen henviser til, at USA tidligere har lovet ikke at tage initiativ til at indføre told uden først at drøfte det med vennerne i handelsorganisationen.

Regeringer over hele verden har reageret med stor bekymring over de seneste ugers truende meldinger fra regeringen i Washington om told på forskellige varer.

I sidste uge lød det fra USA, at man vil lægge høje toldtariffer på en lang række kinesiske varer.

Mandag har en talskvinde i Kinas udenrigsministerium sagt, at Kina er parat til at mødes med USA og drøfte uenighederne.

Kinas repræsentant i handelsorganisationen kalder USA's initiativ for "fundamentalt uforeneligt" med WTO - som vand og ild.

"Hvis en båd kæntrer i åbent farvand, er ingen sikre på ikke at drukne. Vi kan ikke bare stå og se til, at nogen kæntrer båden. WTO er under belejring, og vi bør stå skulder ved skulder og forsvare WTO," siger Xiangchen.

De kinesiske aktier er i bedring mandag morgen efter et tydeligt kursfald forleden som følge af toldmeldingen fra amerikanerne.

Natten til fredag dansk tid offentliggjorde Kina en plan for at indføre straftold på amerikanske varer på tre milliarder dollar.

Blandt tiltagene er en told på 25 procent på import af svinekød og 15 procent på stålrør.

Ved samme lejlighed sendte kineserne en advarsel til den amerikanske præsident, Donald Trump, om ikke at skabe en "farlig" situation. USA bør udvise forsigtighed, lød det fra regeringen i Beijing.

Trump vil indføre told på kinesiske varer, fordi "USA har mistet millioner af job til Kina", som landet har et stort handelsunderskud over for.

"Det er det største underskud for noget land i verdenshistorien. Det er ude af kontrol," konstaterede Trump.

Han har også langet ud efter Kina for at stjæle amerikansk design, opfindelser og teknologi.

