ICS-formand: Sænk kravene til CO2-udslip, ellers bliver der ingen aftale

De mest ambitiøse EU-lande, der sigter efter en reduktion af skibsfartens udledning af CO2 med mellem 70 og 100 pct., vil givetvis ikke lykkes med deres mål, lyder det fra formanden for ICS, International Chamber of Shipping, Esben Poulsson.

Han mener derfor, at landene må slække på ambitionerne, hvis der skal nås en global aftale på IMO's vigtige møde i London, der starter om få dage.

Her skal der landes en aftale om, hvordan shippingindustrien kan bidrage til at nedbringe udslippet af CO2 inden for de kommende årtier, og ikke mindst, hvornår verdensflåden kan bidrage med hvor meget i kampen mod drivhuseffekten.

"Regeringerne på begge sider af debatten er nødt til at vise meget mere vilje til et kompromis i forhold til deres nuværende holdninger, ellers risikerer man, at der slet ikke kommer en ordentlig aftale. Det ville i den grad skade IMO's autoritet og shippingindustriens fremtidige bæredygtighed," siger Esben Poulsson, der tidligere var chef i tankrederiet Torm.

Flere årstal i spil

Lige nu er der flere årstal i spil, bl.a. 2050 og 2060, som skal være deadline for, hvornår industrien har levet op til sine forpligtelser.

"En aftale med et mål i midten af århundredet om erhvervets samlede udledning af CO2, uanset væksten i handlen, vil være helt afgørende for at undgå, at enkeltlande tager sagen i egen hånd, og for at give det signal, der skal til for at skubbe til udviklingen af brændstoffer uden CO2-effekt. Men den meget høje ambition, som visse EU-lande har foreslået, en reduktion i de samlede udledninger før 2050 på 70 til 100 pct. vil givetvis ikke opnå konsensusopbakning," lyder det fra Poulsson.

Som ShippingWatch kunne fortælle tidligere mandag har ICS ændret sin holdning til, hvordan en politik for nedbringelse af shippings CO2-udslip skal se ud i fremtiden.

ICS peger nu forud for det afgørende møde i IMOs miljøkomite MEPC til april på, at organisationen ser henholdvis et japansk og et kinesisk forslag som de bedste og mest sandsynlige kompromisser for en global klimapolitik for shipping.

Japansk deadline "stærkt signal"

ICS har tidligere og senest i efteråret 2017 løbende fremhævet sin holdning til nedbringelse af CO2.

Set med organisationens øjne var den rigtige strategi på det tidspunkt en "ambitiøs" nedbringelse af CO2-udledningen. ICS satte en deadline i 2050 for nedbringelsen, men satte ikke en konkret procentdel på, hvor meget CO2-udslippet skulle være nedbragt med.

Det ændrede sig mod udgangen af 2017, hvor ShippingWatch kunne fortælle, at ICS udsendte en rundspørge til sine medlemmer.

En deadline i midten af århundredet, som Japan har foreslået, vil stadig være et stærkt signal til industrien. Esben Poulsson, formand, ICS

Formålet med rundspørgen var at afklare, om landene kunne bakke op om Japans forslag til reduktion af CO2. Det japanske forslag sætter målet for shippings nedbringelse af CO2 til en procentsats på 50 pct. i forhold til udslippet i 2008 og en deadline for den nedbringelse i 2060.



"En deadline i midten af århundredet, som Japan har foreslået, som måske kunne opnå opbakning fra Kina, hvis EU vil bøje sig, vil stadig være et stærkt signal til industrien. Det vil også være tilstrækkeligt til at skubbe til udviklingen af brændstoffer uden CO2-emissioner, som kunne føre til en 100 pct. reduktion svarende til den ambitiøse vision, IMO skal vedtage," siger Esben Poulsson.



