Scandlines solgt til konsortium af fonde

Scandlines får nye ejere i en milliardhandel, fremgår det af en meddelelse mandag formiddag. I flere måneder har der været spekulationer om et forestående salg af det danske færgerederi, og det er altså faldet på plads med en udviddet ejerkreds for rederiet.

Den nuværende ejer, den engelske fond 3i, har solgt sin investering i Scandlines for en samlet egenkapitalværdi på 1,7 mia. euro til et konsortium af infrastrukturfonde med First State Investments og Hermes Investment Management, oplyser 3i Group.

3i er dog ikke helt ude af Scandlines, da fonden har valgt at geninvestere i færgeselskabet og fortsat vil sidde med en andel af Scandlines, fremgår det.

"Scandlines har været en fantastisk investering for os og vores geninvestering i virksomheden – sammen med First State og Hermes Investment Management – afspejler vores tillid til den fortsatte succes. Selskabet er likviditetsskabende og har siden vores investering leveret en stærk kapitaltilvækst. Vi er overbeviste om, at virksomheden går en robust fremtid i møde og glæder os over at kunne fortsætte investeringen i en så veldreven virksomhed, der performer meget stærkt," siger Peter Wirtz, partner hos 3i i Tyskland, i meddelelsen.

De nye ejere er primært repræsenteret af pensionsselskaber, og da 3i har valgt at geninvestere i Scandlines, vil fonden herefter få et nettoprovenue på 347 mio. euro i første kvartal 2019.

Som langsigtede infrastrukturinvestorer, der primært investerer på vegne af europæiske pensionskasser, er vi især imponeret af Scandlines integrerede transportmodel Marcus Aure, partner hos Infrastructure Investments, First State

Når handlen er gennemført vil 3i have 35 pct. af ejerandelen, First State Investments have majoriteten med 50,1 pct., mens Hermes Investment Management har købt 14,9 pct. af rederiet.

Fremtidig vækst

Det var tilbage i 2007, at fonden for første gang investerede i Scandlines. Siden købte 3i yderligere op og har bl.a. investeret 360 mio. euro i grøn teknologi, nye færger og opgraderet havne- og terminalanlæg. Alt imens man har kæmpet en indædt kamp mod den kommende Femern-forbindelse, der står til at æde sig ind på Scandlines forretning mellem Danmark og Tyskland.

"Som langsigtede infrastrukturinvestorer, der primært investerer på vegne af europæiske pensionskasser, er vi især imponeret af Scandlines integrerede transportmodel. Ved at levere højfrekvent, miljøvenlig transportservices af høj kvalitet fungerer Scandlines som en vigtig forbindelse mellem det europæiske fastland og Skandinavien," siger Marcus Aure, der er partner hos Infrastructure Investments, First State, i meddelelsen.

Scandlines driver to korte færgeruter mellem Danmark og Tyskland, nemlig Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock, med otte færger og 42.000 afgange årligt. De tre fonde understreger, at de vil undebygge Scandlines' fremtidige vækst.

I forbindelse med transaktionen har Rothschild været finansiel rådgiver for 3i og Scandlines, og aftalen skal godekendes af forskellige instanser. Deutsche Bank og Macquarie har fungeret som finansielle rådgivere for First State Investments og Hermes Investment Management.

