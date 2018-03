DSV og Maersk falder på børsen efter handelsfrygt

Efter kort tids handel fredag morgen er DSV samt Maersks to aktier åbnet med kursfald i et generelt rødt aktiemarked.

Maersk A-aktien er ved middagstid faldtet 1,97 pct. til 8695 kr., og Maersk B falder 1,9 pct. til 9168 kr.

C25-indekset ligger 1,2 pct. nede i indeksniveau 1096,23 kort efter handelsstart.

USA's præsident, Donald Trump, underskrev torsdag et memorandum, der pålægger told på op til 60 mia. dollar på import fra Kina, efter en 30-dages høringsperiode.

Investorerne frygter, at de amerikanske tiltag vil eskalere til en handelskrig med potentielt alvorlige konsekvenser for hele den globale økonomi, og fra Beijing opfordres USA fredag til at "trække sig tilbage fra afgrunden", mens det understreges, at Kina ikke er bange for at tage kampen op.

International transport i søgelyset

Maersk kan blive påvirket, efter at Kina har valgt at svare igen på Trumps seneste tiltag med et løfte om at slås til det sidste, hvis en handelskrig bryder ud i lys lue. Samtidig er de ugentlige SCFI-tal endnu engang dykket. Denne gang er rateindekset Shanghai Containerized Freight Index faldet til 646,59 fra 675,46. Indekset har haft en nedadgående tendens over de seneste syv uger. Det fremgår af data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.

DSV er også afhængig af international transport, og selv om hovedvægten af aktiviteterne ligger i Europa, opererer transportkoncernen i 80 lande globalt. DSV-aktien er ved middagstid faldet 2,09 pct. til 469 kr.

FLSmidth kan også komme i søgelyset, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har tændt yderligere op under frygten for en handelskrig. Donald Trumps underskrift påvirkede allerede torsdag blandt andet FLSmidth-kunden Caterpillar, der blev sendt ned med 5,7 pct. på Wall Street.

FLSmidth-aktien handles 1,2 pct. lavere kort efter handelsstart i 389,2 kr.

