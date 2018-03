Mineselskab sagsøger handelshus for en kvart milliard dollars

Weekenden må være tiltrængt hos Noble Group efter en uge med flere dårlige nyheder for det i forvejen hårdtpressede handelshus.

Mens ledelsen kæmper for at få en redningsplan i hus, ramte to søgsmål i denne uge. Senest fra det indonesiske kulmineselskab PT Atlas, som sagsøger Noble for mere end 260 mio. dollars, skriver Bloomberg.

Samtidig vil mineselskabet annullere alle sine aftaler mellem Noble Group og en af virksomhedens datterselskaber tilbage fra 2013 og stippe pengetransaktioner mellem de to grupper. Noble siger, at man endnu ikke er blevet forelagt søgsmålet og derfor ikke er klar over grundlaget for dette.

Noble blev i denne uge også sagsøgt af investor Goldilocks ved højesteretten i Singapore. Sagsøgeren mener, at Noble har risikeret profitten for at rejse penge. Alt imens valgte grundlægger af det Hongkong-baserede selskab Richard Elman at træde ud af bestyrelsen. Han er fortsat største investor i Noble, der i midten af marts indgik en vigtig aftale med kreditorer om at reorganisere gæld for 3,5 mia. dollars.

Handelshuset har været i økonomiske vanskeligheder i tre år, og problemerne begyndte, da der blev rejst kritik af handelshusets regnskaber.

Nobles grundlægger trækker sig fra selskabet

Noble Groups redningsplan kan koste over 100 mio. dollars