Ngo: Store europæiske shippinglande har lave ambitioner for klima

Nogle af Europas største shippingnationer er blandt de mest uambitiøse, når det kommer til en klimaaftale for industrien.

Sådan lyder det fra Transport & Environment, der har rangordnet europæiske nationer på en klimarangliste efter, hvor ambitiøse landene er i forhold til en aftale for industriens nedbringelse af CO2.

Her finder ngo'en, at netop Malta, Grækenland og Cypern rangerer på den nedre halvdel af listen på grund af "en næsten komplet mangel på ambitioner i klimaforhandlingerne."

Kamp om klima i shipping 9. - 13. april holder IMO møde i miljøkomiteen MEPC. Formålet med mødet er at komme frem til, hvordan shipping skal bidrage til Parisaftalens mål om at nedbringe verdens CO2-udslip. I modsætning til andre industrier har shipping ikke lagt sig fast på, hvor meget og hvornår CO2-udslip skal nå et vist niveau. IMO er under pres fra EU for at levere en klimastrategi. Senest i år skal IMO have fastlagt en plan, der skal løbe fra 2023 og frem, for nedbringelse af CO2. Lykkes det ikke, vil EU gå ind og lave regional lovgivning på området. Knap for faktaboks Vis Mere

"Da Europa-Parlamentet krævede handling for shipping udledninger tilbage i 2017, protesterede de store europæiske maritime nationer, at EU ikke skulle regulere shipping, da alle gjorde deres bedste for at få tingene gjort i IMO. Men de samme stater arbejder nu på at afspore fremskridtene for en klimaaftale for shipping ved IMO," siger Faig Abbasov, shipping officer hos Transport & Environment i en meddelelse.

Omvendt vurderer Transport & Environment, at Tyskland, Belgien og Frankrig er de tre lande, der har de største klimaambitioner, og som skubber mest aktivt på for en "effektiv aftale" i IMO-regi.

Oversigten over landene er foretaget på baggrund af de forslag, der er blevet indsendt til IMO fra EU-landene.

Til april skal medlemslandene af FN's søfartsorganisation IMO mødes for netop at lande en strategi, der lever op til klimaaftalen fra Paris.

