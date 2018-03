Nobles grundlægger trækker sig fra selskabet

Grundlægger af Singapores Noble Group, Richard Elman, har trukket sig som non-executive director, for selskabet, skriver Bloomberg.

Nyheden kommer dagen efter, at Noble måtte droppe at afbetale på et stort obligationslån, der fik ratingbureauet S&P Global Ratings til at sænke gruppens kreditrating til et misligholdelse af lån.

Richard Elman grundlagde Noble Group i Hongkong. I 2015 fik selskabet et ordentligt underskud, men lykkedes alligevel med at få et forbedret resultat året efter, hvilket fik mange til at regne med, at selskabet var ved at komme oven vande igen. Hans fratrædelse betyder, at han ikke vil være en del af bestyrelsen, når selskabets skæbne skal afgøres.

"For investorer kan det ligne et scenarie, hvor kaptajnen forlader skibet," skriver Jingyi Pan, markedsstrategiker hos handelshuset IG Asia, i en mail til Bloomberg.

Tirsdag blev Elman sammen med andre sagsøgt af en investor Goldilocks ved højesteretten i Singapore. Sagsøgeren mener, at Noble har risikeret profitten for at rejse penge. Noble vil forsvare sig mod anklagerne, lød det onsdag.

