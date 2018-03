Lloyd's Register vil udvikle nye blockchain-løsninger til shipping

Klasseselskabet Lloyd's Register har indgået et partnerskab med virksomheden Bloc, der står for Blockchain Labs for Open Collaboration.

Målet med partnerskabet er at oprette nogle udviklingsforløb for blockchain i shipping med nogle såkaldte MBL'er, maritime blockchain labs.

MBL'erne skal "efterforske brugen af blockchain til at forsikre og sikre vigtig infrastruktur og sikre drivkraften mod nye forretningsmodeller for den globale maritime industri," skriver Lloyd's Register i en pressemeddelelse.

Det nye partnerskab skal i løbet af de kommende 18 måneder oprette mindst tre nye blockchainforløb.

"Et andet mål med MBL er at etablere et økosystem i sektoren for at skabe innovation og samarbejde mellem folk, der arbejder med blockchain, og aktører i industrien, dele viden og erfaringer, kollektivt definere problemer og skabe løsninger, der er åbne og kan bruges af flere," skriver Lloyd's Register.

Bloc er delvist finansieret af Den Danske Maritime Fond, som har givet penge til et studie af, hvordan blockchain kan bidrage i shippingindustrien, som Bloc har udført.

"Sammen deler vi troen på vigtigheden af Blocs mission: at påføre blockchain på virkelige problemer med det mål at skabe sikker og tilgængelig global digital infrastruktur til det maritime, som er en sektor, hvor udbredte systemer kan tilbyde så mange muligheder for at skabe vigtige forbedringer," siger Deanna MacDonald, der er CEO i Bloc, om samarbejdet med Lloyd's Register.

