Kina klar til modtræk mod Trumps handelstrussel

Kina forbereder sig på at slå tilbage på et nært forestående udspil fra USA's præsident Donald Trump om nye toldsatser på en række varer fra Kina.

"Kina vil aktivt tage skridt til at beskytte sine interesser såvel som industriens," siger Kinas vicehandelsminister Wang Shouwen ifølge Reuters.

Han ser de bebudede skridt fra USA som forsøg på ensidig handelsprotektionisme.

USA's præsident Donald Trumpe forventes fredag i denne uge at offentliggøre sin toldpakke rettet mod kinesisk import inden for teknologi, telekommunikation og intellektuelle rettigheder.

Nu trækker Donald Trump sit handelsvåben

Pakken forventes at indeholde ny importtold på op mod 60 mia. dollars.

"Handelsrestriktioner vil ikke blot hæmme det internationale handelsmønster, men de vil også medføre stor skade i det multilaterale handelssystem," sagde den kinesiske vicehandelsminister efter et todages møde i verdenshandelsorganisationen WTO.

USA har beskyldt Kina for at tvinge amerikanske virksomheder til at dele deres viden, intellektuelle rettigheder, som en betingelse for at drive virksomhed i landet.

Den kinesiske regering har de seneste dage signaleret, at den er åben for at åbne sin økonomi.

EU har tre modtræk til Trumps toldpakke

Trump planlægger massiv toldpakke på varer fra Kina

Trump indfører straftold, men flere lande kan undslippe