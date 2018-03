Noble Groups redningsplan kan koste over 100 mio. dollars

Prisen for den igangværende redning af Singapores Noble Group kan lande på over 100 mio. dollars, skriver Bloomberg med henvisning til dokumenter indsendt til myndighederne.

Ifølge nyhedsmediet når omkostningen op på selskabets markedsværdi på 114 mio. dollars, som selskabet betaler til kreditorer, de 11 advokathuse, investeringsbanker og andre konsulenter for arbejdet med restruktureringen. Selv har Noble Group ingen kommentar til oplysningen, skriver Bloomberg.

Ifølge en aftale fra sidste uge skal Noble betale en afgift i dag onsdag d. 21. marts. For godt en uge siden indvilligede selskabet i at betale alle ubetalte regninger til rådgivere, der arbejder for seniorkreditorer inden for fem arbejdsdage.

