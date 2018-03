GC Rieber vinder sag om afskedigelser

Det norske offshorerederi GC Rieber Shipping har vundet en sag om masseopsigelser ved retten i Bergen.

Under offshorekrisen blev rederiet presset så hårdt, at det i efteråret 2016 nedlagde sit interne bemandingsselskab og afskedigede 66 fastansatte.

Herefter valgte 17 søfolk at sagsøge rederiet for uretmæssig fyring og krævede erstatning. Retten i Bergen har imidlertid fundet det sandsynligt, at rederiets situation ændrede sig så dramatisk i perioden fra maj til august i 2016, at askedigelserne ikke var til at komme udenom, skriver Sysla.

Advokat Ingvild Andrea Tellmann repræsenterer søfolkene og udelukker ikke, at dommen vil blive anket.

"Som det fremgår af dommen, så har dommeren vurderet, at dette er en en sag af principiel betydning, og som rejser spørgsmål, som der er lidt eller ingen retspraksis på, og som sagsøgerne efter rettens vurdering havde god grund til at få prøvet. (...) Vi vil nu gennemgå dommen grundigt og tage stilling til, om den bør ankes," skriver Ingvild Andrea Tellmann i en mail til norske BT ifølge Sysla.

