Søren Skou efter Stausholms exit: Der er aldrig et godt tidspunkt at sige farvel

Der skal endnu mere gang i den omfattende ændring af A.P. Møller-Maersk. Og det er blandt andet en af årsagerne til, at selskabet har valgt at splitte CFO Jakob Stausholms arbejdsområder op, hvilket tirsdag ledte til nyheden om Stausholms exit fra virksomheden ved månedens udgang.

Det forklarer topchef Søren Skou til Berlingske Business. Ifølge Skou er der aldrig noget godt tidspunkt at sige farvel til et medlem af sin ledelse. Slet ikke CFO'en.

Men Stausholm sad som CFO og med ansvaret for strategi- og tansformationen med et for stort område, hvor der er brug for flere kræfter, forklarer topchefen til Berlingske Business.

It er i dag så vigtig en brik i den fremtidige strategi for Maersk, at den ryger under Skou selv, som skal sætte mere fart på den udvikling.

"Jeg kan ikke sige andet, end at vi har brug for mere fart på vores transformation. Vi bruger rigtig mange ressourcer på it allerede, men vi skal levere mere, og vi skal levere hurtigere, så vi kan komme ud over banen. Vi anerkender, at vores it-organisation er gået fra at være en serviceorganisaiton til at være en totalt integereret del af den strategiske ledelse, og det er derfor, jeg gerne vil have, at de refererer til mig," siger han til avisen.

