Maersk har sagt farvel til fem i topledelsen på under to år

Jakob Stausholm stopper hos A.P. Møller-Mærsk ved udgangen af marts, da hans hidtidige arbejdsområde nu splittes op i flere dele.

I dag er finans, transformation og it/digital én funktion. Men i fremtiden bliver området delt op "i en fuldt fokuseret finansfunktion og funktioner fokuserede på it, strategi, digital og transformation", oplyser Mærsk tirsdag formiddag i en meddelelse til fondsbørsen.

Jakob Stausholm, der har stillingen som både finans, strategi- og transformationsdirektør, forlader i samme ombæring koncernen, men han fortæller i meddelelsen, at han er "meget enig i ændringen af organisationen".

It-funktionen kommer fremover til at høre under administrerende direktør Søren Skou, men der er endnu ikke nyt om, hvem der skal overtage posten som finansdirektør.

Tre nye direktionsmedlemmer sidste år

Den seneste store ændring i direktionen skete den 28. november sidste år, hvor direktionen i A.P. Møller-Mærsk blev fordoblet til seks direktører, og den var dermed igen oppe på samme størrelse som i perioden fra januar 2012 frem til det store strategiskifte, der blev indledt i sommeren 2016.

I november blev det således meddelt, at Morten Engelstoft, Vincent Clerc og Søren Toft indtrådte som nye direktionsmedlemmer per 1. december 2017, og konstellationen med seks mand i Mærsk-toppen blev dermed genskabt.

Morten Engelstoft overtog i 2016 havnedivisionen APM Terminals og er formand for Svitzer, der også er en af de divisioner, Mærsk fortsat vil satse på. Vincent Clerc og Søren Toft sidder på topposter i rederidivisionen Maersk Line med ansvar for henholdsvis det kommercielle og driftsmæssige.

Fem har forladt direktionen siden 2016

I alt har fire ansigter indtil videre forladt toppen i Mærsk i forbindelse med strategiskiftet i 2016, og snart bliver Jakob Stausholm altså den femte til at forlade topledelsen på mindre end to år.

Nils Smedegaard Andersen, Kim Fejfer, Jakob Thomasen og Trond Westlie har alle sagt farvel til det lyseblå konglomerat. Førstnævnte blev fyret i juni 2016, mens Kim Fejfer, daværende chef for havnedivisionen APM Terminals, skiftede til en stilling i Mærsk-familiens holdingselskab, og de sidste to valgte selv at stoppe i forbindelse med strategiskiftet.

Søren Skou var med i ledelsen i kraft af sin stilling som Maersk Line-direktør, men blev i juni 2016 forfremmet til ny topchef. Claus V. Hemmingsen havde også en plads qua sin direktørpost i Maersk Drilling, inden han blev udnævnt til vicedirektør og chef for alle de olierelaterede aktiviteter i Maersk Energy.

Bagefter kom også Jakob Stausholm til som finansdirektør for koncernen. Forinden var han strategidirektør i Maersk Line, men ved udgangen er marts er han altså fortid hos Mærsk.

Jakob Stausholms nye stilling kom dengang i forbindelse med Mærsk-gruppens fokusskifte over mod shipping-, havne- og logistikforretning, mens de olieafhængige divisioner, Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Tankers og Maersk Supply Service, blev sat på salgsblokken.

Siden er Maersk Tankers blevet solgt til Mærsk-familiens selskab, A.P. Møller Holding, mens Maersk Oil er blevet solgt til franske Total.

Direktionen består efter Jakob Stausholms fratrædelse af Søren Skou, administrerende direktør, Claus V. Hemmingsen, der er viceadministrerende direktør, samt direktørerne Vincent Clerc, Søren Toft og Morten Engelstoft.

