Maersk skal have ny finansdirektør

Maersks direktion siger ved udgangen af måneden farvel til Jakob Stausholm, der i dag har ansvaret for finans og it i Maersk med stillingen som chief finance, strategy and transformation officer. Det oplyser A.P. Møller-Mærsk i en børsmeddelelse.

Ændringen sker, fordi Maersk vil ændre i organiseringen af ansvarsområderne.

"Områderne finans, transformation og IT/digital, der i dag er organiseret i én funktion, bliver delt op i en fuldt fokuseret finansfunktion og funktioner fokuserede på IT, strategi, digital og transformation. Dermed kommer IT-funktionen direkte under CEO Søren Skou, det øger eksekveringskraften og baner vejen for et gearskifte i strategiimplementeringen," skriver Maersk i en pressemeddelelse.

Den nye opdeling har fået den konsekvens, at Jakob Stausholm vil forlade koncernen.

"Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Jakob i mere end seks år, og jeg har altid værdsat Jakobs entusiasme og støtte. Jakob både inspirerer og udfordrer organisationen. Jakob har drevet første runde af vores digitale transformation og har ydet en stor og flot indsats i arbejdet med vores strategi og ledelse af CFO-områderne. Jeg vil gerne takke Jakob for vores gode makkerskab og hans store bidrag og ønske ham alt det bedste i fremtiden, siger Søren Skou, CEO i Maersk i meddelelsen.

Jakob Stausholm blev ansat i Maersk Line i 2012 som chief strategy & transformation officer. 1. december 2016 blev han udnævnt til sin nuværende stilling og blev medlem af direktionen.

