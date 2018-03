Maersk Supply Service meldt til politiet efter forlis

Politiet skal nu undersøge Maersk Supply Service i sagen fra december 2016, hvor to skibe på dramatisk vis forliste og sank ud for Frankrigs kyst. Det oplyser Maersk Supply Service i en meddelelse, som rederiet har modtaget fra Søfartsstyrelsen for et par timer siden.

"Søfartsstyrelsen har i dag informeret Maersk Supply Service om, at det vil overgive den videre efterforskning af Maersk Supply Service til politiet," oplyser rederiet.

Siden forliset har Søfartsstyrelsen undersøgt, hvorvidt der var grund til at politianmelde rederiet, fordi søsikkerhedsloven blev overtrådt i forbindelse med forliset.

I ulykken blev to ubemandede skibe slæbt efter et tredje på vej til ophugning i Tyrkiet. Skibene var fortøjret til hinanden side om side og gik ned efter at have banket mod hinanden uafbrudt i halvandet døgn.

ShippingWatch har forsøgt at få en kommentar fra Søfartsstyrelsen om, hvad der ligger til grund for anmeldelsen. Men styrelsen er ikke vendt tilbage. Tidligere har tilsynschef Martin John ikke lagt skjul på, at en politianmeldelse kunne komme på tale.

"Hvis vi som tilsynsmyndighed vurderer, at der er sket en overtrædelse af søsikkerhedslovgivningen, så vil der ske en anmeldelse til politiet. Det er den vurdering, vi varetager. Derfra skal politiet så forfølge sagen og vurdere, om der skal rejses en tiltale," forklarede han til ShippingWatch sidste år.

Flere nye tiltag

Også Miljøstyrelsen har efterforsket sagen og valgte for nylig at lade den ligge, da der ifølge styrelsen ikke var noget at komme efter i forhold til det spørgsmål, som hørte under styrelsens område.

Miljøstyrelsen havde ellers overvejet at politianmelde rederiet for at mangle tilladelse til at ophugge et af de skibe, som var en del af den dramatiske ulykke. I dag ligger de to skibe, Maersk Searcher og Maersk Shipper, på havets bund tæt på en maritim naturpark i Bretagne-regionen.

Ifølge havarirapporten fra sommeren 2017 blev Maersk Supply Service rådet af to konsulenter til at bruge en anden metode til at bugsere skibene. Alligevel valgte rederiet af tøjre dem sammen, fordi det var den billigste løsning.

I rapporten kan man også læse, at den inspektør, som stod for at forberede slæbet, blev fyret få måneder før, at skibene stævnede ud fra Frederica og satte kursen mod ophugningsværftet i Tyrkiet. Istedet blev opgaven overladt til en elev.

I meddelelsen mandag eftermiddag understreger Maersk Supply Service, at rederiet har taget sine forbehold siden ulykken og implementeret flere processer, træning af det relevante personale og sikret vejledning fra tredje parter.

Samtidig tjekker Maersk Supply Service to gange om året vragene og mulig miljøpåvirkning efter pålæg fra de franske myndigheder, oplyser rederiet. Det bliver man ved med indtil udgangen af 2019.

