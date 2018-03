Her er topnavnene til den nye maritime konference i København

2. og 3. maj afholdes den nye internationale maritime konference, som af nogle anses som aftageren for Danish Maritime Forum på dansk grund.

Der er tale om den norske Nor-Shipping, der afholdes hvert andet år i og omkring Oslo og Lillestrøm i juni, som for første gang vil afvikle en konference uden for landets grænser, nemlig Opening Oceans Conference (OOC).

Målgruppen er lidt den samme, nemlig det såkaldte C-segment eller beslutningstagere.

Nu er der kommet en oversigt over, hvilke speakere, og herunder hvilke danske og internationale topnavne, der deltager, som kan ses her. Blandt talerne er eksempelvis den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), CEO for Maersk Energy Claus Hemmingsen og Klaveness-topchef Lasse Kristoffersen.

Der er fire temaer under konferencen, som skal brede den maritime økonomi ud fra, hvordan mange nok opfatter den i dag. Det drejer sig om "data value," "energy and minerals," "food" og "logistics."

Nor-Shipping etablerer sig med konference i København