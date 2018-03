Globale svovlkrav efterlader amerikanske raffinaderier i mørket

Med kun under to år til de globale svovlkrav er der fortsat store ubekendte for branchen. Det gælder blandt andet for de amerikanske raffinaderier, der ikke ved, hvad kravene vil betyde for deres drift.

"Det her er den største individuelle brændstofændring, vi har set på et koncentreret globalt niveau nogensinde," sagde Brad Levi, der er daglig raffinaderileder hos Marathon Petroleum til en nylig konference for industrien i New Orleans, skriver Platts.

Fra 1. januar 2020 må skibe ikke sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovlindhold, medmindre de har en scrubber ombord, som kan rense røgen. Det betyder, at omkring tre mio. tønder brændstof med højt svovlindhold dagligt vil blive skiftet ud med lavsvovlsholdigt brændstof for at møde den ventede efterspørgsel på seks mio. tønder om dagen i 2020. Det viste en rapport fra S&P Global Platts Anaytics i sidste uge.

Af løsninger for at leve op til kravene er blandt andet marinegasolie og mange forskellige blandingsprodukter. Fra panelet sagde en repræsentant fra BP, at afskibere fra 2019 automatisk vil blive overført direkte til et nyt brændstof med 0,5 pct. svovlindhold. Det vil bestå af destilat og VSFO, sagde han.

Samtidig forventes en stærk efterspørgsel på 0,1 pct. og 0,5 pct. DMA, som er en marinegasolie, der bruges i Asien. I USA ventes forbruget af destillater at vokse fra 3,91 mio. ton om dagen i 2017 til 4,09 mio. ton dagligt i 2019.

