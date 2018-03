Noble i nyt kursdyk efter manglende indfrielse af lån

Aktien i handelshuset Noble Group falder ifølge Bloomberg 20 pct. mandag på børsen i Singapore efter oplysninger om, at det trængte handelshus ikke vil indfri et obligationslån på 379 mio. dollars senest 20. marts.

Noble Group arbejder på at sanere gæld for 3,5 mia. dollars, men det er en kamp mod uret, hvor en manglende indfrielse af obligationslånet risikerer at udløse nye problemer.

Noble Group indgik forleden en aftale med en gruppe af de største kreditorer, heriblandt Deutsche Bank, om at reorganiserere gælden for 3,5 mia. dollars for at redde det finansielt vaklende handelshus.

Gruppen af kreditorer, der også omfatter ING Bank, underskrev en bindende aftale, oplyste Noble Group i en børsmeddelelse onsdag i sidste uge.

Aftalen er et vigtigt skridt i Noble Groups kamp for overlevelse. Handelshuset har været i økonomiske vanskeligheder i tre år, og problemerne begyndte, da der blev rejst kritik af handelshusets regnskaber.

