Rater fortsatte nedturen i denne uge

Spotpriserne på containerfragt mellem Asien og Europa faldt i denne uge for tredje uge på stribe. Samlet set er raterne faldet med små 20 pct. over de seneste tre uger - fra årets højdepunkt på 916 dollars per tyvefodscontainer (teu).

I denne uge var niveauet 741 dollar per teu efter et fald på 6,3 pct. over ugen. Ruterne mellem Asien og Europa er nogle af de tungeste på globalt plan, og blandt andet Maersk Line er en meget stor spiller her.

I det samlede rateindeks fra Shanghai Shipping Exchange - det såkaldte Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - vejer ruterne 20 pct.

Det samlede SCFI faldt i denne uge med 7,4 pct. For det indeks var det sjette uge på stribe med fald.

SCFI sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.

