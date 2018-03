Lovforslag om udvidelse af DIS-ordningen førstebehandlet i dag

Lovforslaget om udvidelse af DIS-ordningen til offshoreskibe er i dag blevet førstebehandlet i Folketinget.

Udvidelsen af sømandsskatten blev foreslået i slutningen af 2017 af regeringen samt Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og vil få den betydning, at offshore specialskibe også vil være omfattet af reglerne i DIS-ordningen.

Forslaget har i dag mødt opbakning fra Socialdemokratiet.

"Vi har i noget tid været lune på en udvidelse af DIS-ordningen på dette område. Der er mange gode arbejdspladser at fastholde og flere at vinde i fremtiden. Men vi har villet være sikre på, at det sker under ordentlige og ordnede forhold. Arbejdsmarkedets parter har op til lovbehandlingen vist, hvordan det bør gøres, og hvis den anbefaling gennemføres af regeringen, er vi i Socialdemokratiet også overbeviste om, at de gode intentioner med DIS-udvidelsen bliver ført ud i livet. Så vi bakker op," lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen ifølge en pressemeddelelse fra Danske Rederier.

