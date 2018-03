Maersk: Singapore vil fastholde global førerposition efter 2020

Singapore vil stadig være verdens største bunkerhavn efter 2020. Sådan lød meldingen fra Peter Beekhuis, der er regional handelschef, på en konference i Singapore for nylig.

Meldingen kommer efter røster om, at Singapore risikerede at miste sin position som førende bunkerhub efter 2020, hvor de globale svovlkrav træder i kraft, og skibe ikke må sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl.

"Effektiviteten, transparensen og fordelene med infrastrukturen vil holde Singapore på sporet," sagde han ifølge Platts på konferencen.

Peter Beekhuis pegede ifølge Platts på, at Singapore i dag importerer omkring 80 pct. af brændstoffet for at kunne møde efterspørgslen fra rederne. I 2020 til det måske stige til op mod 90 pct., men det vil ikke ændre på østatens status. Frygten er ikke ny.

"Da Singapore gjorde det obligatorisk at bunkre med masseflow metre i begyndelsen af 2017, var der lidt bekymring for, om efterspørgslen ville forsvinde, men når man ser på, hvad der skete volumenmæssigt, så viser det bare, at rederne var glade for det."

