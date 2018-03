Brandslukning intensiveres på Maersk Honam

Brandslukningsfartøjer fra Ardent og Smit Salvage er nu nået frem til det brændende containerskib Maersk Honam i det Arabiske Hav.

Imens fortsætter eftersøgningen efter fire savnede besætningsmedlemmer, selvom håbet om at finde dem svinder.

Sådan lyder det fra Maersk i sin seneste opdatering om branden.

Her har den indiske kystvagt lige nu et fartøj til stede, som startede brandslukningen i løbet af torsdagen. Fredag morgen lokal tid nåede de første to brandslukningsfartøjer frem.

"Vi sætter pris på den støtte, vi har modtaget fra lokale indiske myndigheder, og vi må nu lade redningsholdet foretage deres arbejde. Det er stadig for tidligt at sige, hvad der ligger til grund for branden eller indvirkningen på fartøj eller last. Naturligvis er det meget vigtigt for os at finde frem til årsagen, og en komplet undersøgelse vil blive foretaget så hurtigt som muligt," skriver Maersk i meddelelsen.

Evakueret besætning i Indien

Imens har skibets evakuerede besætning nået land i byerne Cochin og Trivandrum i det sydlige Indien.

Samtlige har modtaget behandling og er blevet tilbudt krisehjælp. Et flertal er ifølge Maersk blevet overflyttet til hoteller, mens resten er indlagt på hospitaler, hvor nogle lige nu modtager intensiv pleje, skriver Maersk.

"Vi er lettet over, at et flertal af vores kollegaer er blevet udskrevet fra hospitalet. Vi er dog fortsat dybt bekymrende omkring tilstanden for vores kolleager, der stadig er indlagt, og er taknemmelige for, at de er i dygtige hænder. Vi er i regelmæssig kontakt med hospitalerne og overvåger situationen for alle vores kollegaer," udtaler Palle Laursen, Chief Technical Officer hos Maersk.

Der var knap 8.000 containere ombord på Maersk Honam, da det brød i brand tirsdag omkring 900 sømil sydøst for Oman.

Skibet var på vej fra Singapore mod Suez, da kaptajnen udsendte nødsignaler efter to mislykkedes forsøg på at få kontrol med branden.

Indtil videre er et besætningsmedlem bekræftet omkommet. Maersk leder fortsat efter fire medlemmer af besætningen.

