Her er ugens gode historier fra ShippingWatch

Maersk Honam

Tirsdag eftermiddag udbrød der brand på Maersk Lines containerskib Maersk Honam, der har kostet et besætningsmedlem livet, mens fire fortsat er savnet:

Maersk-skib i alvorlig brand: Fire besætningsmedlemmer savnes fortsat

Et besætningsmedlem fra Maersk Honam er afgået ved døden

Maersk bekræfter farligt gods ombord på brændende skib

Maersks håb om at finde savnede fra skib svinder

Foto: Indian Coast Guard

Royal Arctic Line og kunderne

Blandt kunderne er der "stor skepsis" ved Royal Arctic Lines nye strategi for fragt til og fra Grønland:

Royal Arctic Lines nye strategi møder "stor skepsis" hos kunder

Politiker kritiserer Royal Arctic Line efter it-problemer

Royal Arctic Line vil sejle til både Aarhus og Aalborg fra 2019

Digitalisering og fælles ansvar

Containerindustrien mødtes i denne uge i Long Beach, USA. ShippingWatch var med for at tage temperaturen på industrien:

Jeremy Nixon tror især på én teknologi i shipping

Jeremy Nixon, topchef for det japanske containerrederi ONE, har især tiltro til én bestemt teknologi. Foto: ONE

Kuehne + Nagel: Upålidelige laster presser rederne på rettidighed

Havnechef opfordrer terminalselskaber til samarbejde

Containerredernes rettidighed rammer nyt lavpunkt

Fremgang for danske topspillere

Både Norden og Torm kom i denne uge med regnskaber. Nordens topchef Jan Rindbo varslede bedre tider for tørlast:

Norden får overskud på 28,4 mio dollars i 2017

Rindbo: Tørlast er kommet oven vande igen

XO Shipping lander bedste resultat nogensinde

Foto: Torm

Torm rammer plus i 2017 i svært tankmarked

Meldgaard: Vi venter stadig på opsvinget i produkttank