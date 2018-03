Singapore afsætter millioner til fire maritime fokuspunkter

Myndighederne i Singapore skyder løbende penge ind i østatens shippingsektor, og nu er det nyeste projekt kommet frem.

Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) har i løbet af de næste par kommende måneder planer om at investere 100 mio. Singapore dollars (456 mio. kroner) i fire forskellige initiativer. Det skriver flere medier.

Det første initiativ, pengene skal bruges på, er at skabe en "effektiv og intelligent havn." Det andet punkt er smarte skibe, det vil sige autonome skibe og autonome havneoperationer.

Derudover skal pengene gå til lave bedre systemer til styring af shippingtrafikken. Ligesom pengene også er afsat til at lave skabe mere effektiv maritime sikkerhed i havnen.

