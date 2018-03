Color Line udsætter børsnotering

Color Line har valgt at udsætte sin børsnotering, skriver rederiet i en pressemeddelelse.

I december 2017 meddelte rederiet ellers, at det ville børsnoteres, men det er nu ændret.

"Styret har besluttet ikke at gå videre med det alternativ på det nuværende tidspunkt, hovedsageligt på grund af de eksisterende markedsforhold," skriver rederiet kortfattet i pressemeddelelsen.

Rederiet fik i 2017 en omsætning på 4,96 mia. norske kroner, som var en fremgang fra 4,89 mia. norske kroner i 2016. Samtidig steg driftsresultatet til 1,18 mia. norske kroner i 2017 fra 1,14 mia. norske kroner året før.

I regnskabet lægger Color Line vægt på, at den fremtidige drift af rederiet vil gå godt, blandt andet fordi rederiet har overblik over og sikret sig for 65 pct. af bunkeromkostningerne for 2018 og 30 pct. for 2019.

Color Line tæt på at få omstridt forslag vedtaget

Color Line-ejer vil sende færger på børsen

Fjord Line bestiller ny færge til nøglerute