Danske Rederier ansætter digital chef

Rederierne står over for en omfattende digitalisering de kommende årtier, og det får nu Danske Rederier til at rykke på området. Rederne har ansat en ny chef for innovation og digitalisering, og i denne uge tiltræder Asbjørn Overgaard Christiansen i den nyoprettede stilling, der er en del af rederiforeningens nye strategi, lyder det i en meddelelse.

Han kommer fra en årrække i Udenrigsministeriet, hvor han bl.a. har været udstationeret i Hongkong, Bangkok og været ministersekretær og senest ansvarlig for de syv danske innovationscentre fordelt over hele kloden.

"Danske Rederier har en ambition om at understøtte rederiernes digitalisering og innovation. Det kan vi gøre ved bl.a. at facilitere netværk, partnerskaber og uddannelse samt sparre med rederierne om deres udfordringer ved digitaliseringen. Asbjørn får til opgave at definere de nærmere strategiske indsatser i tæt samarbejde med Danske Rederiers ledergruppe, så vi styrker vores stemme inden for dette område i vækst, og samtidig gør Danske Rederier til en oplagt samarbejdspartner for en bred kreds af interessenter," siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, i meddelelsen.

Udover Asbjørn Overgaard Christiansen har Danske Rederier også ansat en ny analytiker og konsulent. Jonas Hoffmann er tiltrådt som analytiker i februar og er uddannet cand.merc.fir fra CBS og har tidligere arbejdet i Norden og Tryg.

Derudover er Caroline Tøxen tiltrådt som politisk konsulent i begyndelse af marts. Hun er nyuddannet cand. polit fra Københavns Universitet og har tidligere været ansat hos Det Konservative Folkeparti på Christiansborg.

