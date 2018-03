Analytikere: Skyer over forventningerne hos Norden for 2018

Når det danske rederi D/S Norden tirsdag kommer med regnskab for 2017 vil fokus være på forventningerne til 2018. For med udsigt til lavere aktivitet i Kina og handelskrig fra præsident Donald Trump i USA kan 2018 blive et år med oprørte vande.

Sådan lyder meldingen fra Frans Høyer, der aktieanalytiker i Jyske Bank og dækker selskabet.

"Der er en opbremsning i Kina, og der bliver meldt om importtold fra USA, så der er nogle skyer, der hænger over forventningerne til 2018," siger Frans Høyer.

Han påpeger, at de nye meldinger om øget told på stål og aluminium fra præsident Donald Trump skaber uvished på markederne. Det er selv om, at ingen ved, om de udmeldinger vil udmønte sig i konkret lovgivning.

"Den usikkerhed, som de meldinger skaber, betyder, at tørlastaktier kommer under pres, selv om det er svært at kvantificere," siger han.

For tankmarkedet kan der også være udsigt til et presset 2018. For det øgede fokus på de negative konsekvenser ved at køre dieselbiler kan ramme transportørerne af brændstoffet.

"Hvis diesel "går af mode" som transportbrændsel til personbiler og i Europa også for lastbiler, kan det få nogle konsekvenser for raffinaderiernes output og transportarbejdet i den forbindelse," forklarer Frans Høyer.

Klart bedre rater i tørlast

Frans Høyer forventer, at Norden er kommet godt ud af sidste år, der viste en stigning i fragtraterne i fjerde kvartal.

"Jeg regner med at et stærkt forbedret tørlastresultat, hvor selskabet har nydt godt af nogle pæne fragtrater, og i tankdivisionen kan de få en lille forbedring," siger han.

"Raterne lå klart bedre i tørlast og nærmest fladt i produkttank. Men her har de til gengæld en øget kapacitet med flere skibe i søen," siger Frans Høyer.

Norden løftede i midten af januar forventningerne til det justerede resultat for 2017 til 20 til 35 mio. dollar fra tidligere minus 10 til plus 30 mio. dollar.

I den forbindelse skrev selskabet, at forbedringen af resultatet skyldtes præstationerne i fjerde kvartal i både tør- og tankdivisionen.

Ifølge de fire analytikere, der har offentliggjort sine forventninger til fjerde kvartal af 2017 og hele året over for Ritzau Estimates, ser de en stigning i omsætningen til 589,4 mio. dollar mod 329,1 dollar i samme periode året før. Analytikerne venter desuden et resultat før skat på 26 mio. dollar.

Tre analytikere har ønsket at fortælle om deres forventninger til divisionerne. Medianestimatet for EBITDA i hele tørlastforretningen i fjerde kvartal lyder på 32 mio. dollar mod et underskud på 5,1 mio. dollar i 2016.

For tankmarkedet lyder estimatet på 16 mio. dollar mod resultatet forrige år på 7,9 mio. dollar.

Ved regnskabet for tredje kvartal meddelte rederiet, at det splitter tørlastforretingen i to dele, som fremover vil gå under navnene Dry Operator og Dry Owner.

Den første division kommer til at indeholde Nordens kortsigtede tørlastaktiviteter, mens sidstnævnte vil dække over den mere langsigtede eksponering og den traditionelle rederidrift med ejede skibe og lange kontrakter.

