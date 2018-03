Stena vil teste batterisejlads mellem Gøteborg og Frederikshavn

Det svenske færgerederi Stena Line sætter gang i et projekt med at installere batterier ombord på et af rederiets færger.

I en meddelelse fortæller rederiet om en aftale, der er indgået med selskabet Callenberg Technology Group. Aftalen omfatter, at færgen Stena Jutlantica vil få installeret batterier ombord med en samlet kapacitet på 1 MWh. Inden sommeren skal batteridrift ved operationer i havn være en realitet, lyder det videre.

"Da både størrelse og batteriomkostninger falder, bliver batterioperationer et meget spændende alternativ til traditionelt brændstof for shipping, for luftforurening kan blive fuldstændigt elimineret," siger Stena Lines CEO Niclas Mårtensson.

Igennem tre separate faser vil rederiet nu implementere teknologien. Her går det sidste trin på at udvide batterikapaciteten, så et skib kan sejle omkring 50 sømil på den elektriske batteriteknologi. Det svarer til distancen mellem Gøteborg og Frederikshavn, hvor Stena Jutlantica sejler.

Såfremt at projektet bliver en succes, kan batteriteknologi muligvis også være en mulighed for flere af Stena Lines 38 skibe, lyder det.

