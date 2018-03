Finnlines fordobler overskud i fjerde kvartal

Finske Finnlines kommer ud af 2017 med ny vækst på bundlinjen. I fjerde kvartal alene blev overskuddet lidt mere end fordoblet i forhold til samme periode sidste år.

Det viser regnskabet fra roro-rederiet, der sejler med passagerer og fragt i Nordsøen og i Baltikum, og som er ejet af Grimaldi-gruppen.

"Den finske økonomi begyndte at bedre sig ved slutningen af 2016, og væksten accelererede i løbet af 2017. Mængderne af søfragt i Finland steg med over 12 pct. i løbet af året. Dog kan dette blive betragtet som et historisk stærkt resultat i Finnlines-koncernen," siger Emanuele Grimaldi, president og CEO for Finnlines, i regnskabet.

Overskuddet for fjerde kvartal udgjorde 14,9 mio. euro mod 7,3 mio. euro i samme periode sidste år. For helåret steg overskuddet til 82,7 mio. euro fra 68,1 mio. euro i 2016. Omsætningen gik frem med 13,2 pct. og landede på 536,3 mio. euro.

Overskuddet på bundlinjen er ifølge Emanuele Grimaldi det bedste resultat i rederiets historie.

Rederiet vil udvide sin flåde og har underskrevet en hensigtserklæring om tre nye roro-fartøjer for at kunne håndtere stigende mængder.

"Hvis vi ser på 2018 og længere frem er der tre nøje forbundne nøgleelementer i måden, vi driver vores shippingforretning både globalt i Grimaldi-gruppen og også i Finnlines. Det er at vokse sammen med kunderne, at øge effektiviteten af kapitalen, vi bruger på vores flåde og at fortsætte med at investere i bæredygtig udvikling," lyder det i regnskabet.

