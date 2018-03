MOL klar med stor omorganisering 1. april

1. april går MOL's containersamarbejde med de to andre store japanske containerrederier K Line og NYK i gang under navnet ONE, og samme dag vil en restruktureringsplan slå igennem i det japanske rederi.

Blandt hovedpunkterne i planen for rederiet er en opsplitning af selskabets tankdivision i to dele, oprettelsen af en "liner business management division" for containerdelen af selskabet og en række udnævnelser af chefer.

Samtidig fokuserer rederiet på flere stabsfunktioner og åbner blandt andet en kommunikations- og marketingafdeling.

Se alle 13 punkter i rederiets plan her.

