Tyske DVB hensætter knap en mia. dollars på skibe

Den tyske storbank i shipping, DVB Bank, måtte tage et tab på 955 mio. dollars i 2017 som følge af hensættelser på dårlige udlån til skibe.

Og ifølge det netop offentliggjorte regnskab fra ejeren DZ bank i Frankfurt undersøges alle muligheder for at sælge banken med speciale i shipping i luftfart.

De to kinesiske banker, Bank of China (BOC) og Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), er flere gange nævnt som potentielle købere af DVB ifølge blandt andet nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den offentliggjorte regnskabsmeddelelse fra DZ Bank skyldes hensættelserne til dårlige skibslån overkapacitet i shippingsektoren. DZ Bank er Tysklands næststørste bank efter Deutsche Bank.

"Hensættelser til kredittab udgjorde i alt 786 mio. euro (961 mio. dollars) mod 569 mio. euro (695 mio. dollars) året før og kan primært tilskrives hensættelser i den maritime portefølje i DVB Bank," skriver ledelsen i DZ Bank.

