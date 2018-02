Medie: Hovedkontor for Søfartsstyrelsen blev droppet efter uenighed

Det var angiveligt en tvist om millioner, der i sidste ende har fået Søfartsstyrelsen til at droppe flytningen til Glasværket i Korsør, hvor der tilbage i 2016 blev underskrevet en lejekontrakt mellem styrelsen og Glasværkets ejer Jan Milvertz.

Sjællandske erfarer, at det var uenighed om udgifter til at ombygge den øverste del af erhvervsejendommen, der har fået parterne til at ophæve lejekontrakten. Ifølge avisen stod prisen for ombygningen af lokalerne til maksimalt 66 mio. kr. Men rådgivere fra staten nåede frem til et andet beløb på 91 mio. kr.

Og det har parterne i et år forsøgt at nå til enighed om. Uden held. Forløbet bliver bekræftet af kilder over for ShippingWatch.

"Vi har fundet en mindelig løsning. Det lykkedes os ikke at blive enige trods en meget langvarig proces," siger ejer af Glasværket Jan Milvertz til avisen.

Han vil ikke kommentere sagen yderligere, men siger, at der er fundet nye lejere. Det er ikke lykkes at få en kommentar fra Søfartsstyrelsen, som formentlig sender noget ud senere i dag, tirsdag.

Mandag kom det frem, at Glasværket i Korsør alligevel ikke bliver Søfartsstyrelsen hovedkontor som planlagt.

