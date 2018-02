Trumps nye sanktioner mod Nordkorea går efter shipping

Den amerikanske præsident Donald Trump præsenterede fredag en ny runde sanktioner mod Nordkorea, som skal presse landet til at stoppe sine atomprogrammer. Det skriver flere medier.

Især shipping- og handelsselskaber bliver ramt i det, der af præsidenten bliver kaldt for "de mest omfattende sanktioner nogensinde."

Ifølge Reuters har det amerikanske finansministerium sanktioneret én person, 27 selskaber og 28 skibe. Derudover har USA foreslået at sortliste en række selskaber under separate FN-sanktioner for at lukke den ulovlige aktivitet med at smuge olie og kul til og fra Nordkorea.

Mere end 50 skibe eller shippingselskaber har overtrådt eksisterende sanktioner fra både USA og det internationale samfund. Herunder skibe fra Nordkorea, men også fra Kina, Taiwan, Panama, Tanzania, Marshall Islands og Comorerne, skriver National Public Radio.

"Præsidenten er med rette frustreret over, at tidligere tiltag har slået fejl og også over den øgede testning, vi har set i forhold til det nordkoreanske program," sagde en embedsmand fra finansministeriet ved en briefing fredag ifølge Reuters.

Ifølge Mnuchin er stort set alle shippingselskaber, som lige nu bliver brugt af Nordkorea, dækket af de nye sanktioner.

