Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Maersks fremtidige strategi i fokus....

Tirsdag afholdt A.P. Møller-Maersk kapitalmarkedsdag i Operaen i København. Her lød det på talerstolen fra CEO Søren Skou, at den store transformation af gruppen er en stor mundfuld og en kompleks opgave, mens der også var bekymringer og kritik fra konkurrenter og investorer.

Søren Skou: Transformationen af Maersk er kompleks

Hapag-Lloyds topchef kritiserer Maersks strategi

Sådan vil Maersk overbevise investorerne

Kuehne & Nagel nedtoner Maersks indtog på speditørscenen

Maersk-direktør: Derfor er vi en digital pioner i shipping

Avis: Investorer lægger pres på Maersk

Redere og Dansk Metal enige om DIS-udvidelse i Nordsøen

Maersk Line overvejer at anvende LNG i flåden

Maersk har investeret over 100 mio. dollars i digitalisering

... mens flere detaljer om Hamburg Süd blev lagt frem

Maersk Line løftede sløret for den fremtidige indflagning af det opkøbte Hamburg Süds flåde over for ShippingWatch. I alt 19 af det tyske rederis skibe kommer på DIS-flag.

Så mange af Hamburg Süds skibe kommer på dansk flag

Maersk fremlægger flere detaljer om Hamburg Süd

Danske Rederier om Maersk-indflagning: En klar styrkelse

Minister kritiserer sydkoreansk statsstøtte

Den planlagte og omfattende sydkoreanske statsstøtte til værfter og rederier er et problem, mener erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). "Det tipper balancen på markedet," sagde ministeren til ShippingWatch under et besøg i Sydkorea.

Brian Mikkelsen rejser hård kritik af Sydkoreas maritime statsstøtte

Kartelsag ender med store bøder

Rederikartel mødtes på barer for at aftale priser på biler

Kartelsag koster norsk shippingselskab milliarder

J. Lauritzen forventer overskud – næste år

Mads Zacho regner med overskud i J. Lauritzen i 2019

J. Lauritzen fik underskud på 45 mio. dollars i 2017

Janholt styrer mod overskud i Pioneer efter turbulent år

Flere offshorenyheder fra Norge

Borr Drilling vil udvide flåden med opkøb for 232,5 mio dollars

Analytiker: Bemærkelsesværdig udvikling i Borr Drilling

Nu lysner det for offshoreskibene i Nordsøen

Længere kontrakter er et lyspunkt for offshore-rederier

Siem Offshore nedtoner håb om bedre marked i 2018

Norske offshorerederier ser håb i horisonten

