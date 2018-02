Nye skibsruter gennem danske farvande klar i 2020

Nye skibsruter er på vej i Skagerrak og gennem Kattegat, fordi de eksisterende ruter er etableret i en tid, hvor skibene var mindre end i dag. En underkomité i IMO har godkendt Søfartsstyrelsens forslag til de nye skibsruter, der bidrager til større sikkerhed, skriver Søfartsstyrelsen.

70.000 skibe sejler årligt gennem Kattegat, hvor hovedparten er skibe med stor dybdegang, der sejler til og fra Østersøen. Der er derfor behov for at udvide de eksisterende skibsruter, så trafikken bedre kan holdes adskilt og placeres efter de største vanddybder.

Søfartsstyrelsen har derfor i samarbejde med Transportstyrelsen i Sverige og søkortmyndighederne i begge lande udarbejdet forslag til nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat.

"Dansk skibsfart er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart både med hensyn til skibene, de søfarende og den maritime infrastruktur. Derfor skal vi også have de optimale ruter i dansk farvand, som understøtter sejladssikkerheden. Jeg er glad for, at vores store arbejde med skibsruter nu har nået en milepæl. Et vigtigt skridt mod gennemførelse af de nye skibsruter er nået," siger Per Sønderstrup, kontorchef i Søfartsstyrelsen.

Skibsruterne skal endeligt godkendes af IMO’s søsikkerhedskomité i maj og kan træde i kraft fuldt ud fra juli 2020.

Nyt sejlrutesystem kan være på vej i Kattegat og Skagerrak

Danske Rederier klar til at bringe russisk shippinglov op for EU

Miljøministeren vil hænge svovlsyndere ud med navn