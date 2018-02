Så mange af Hamburg Süds skibe kommer på dansk flag

Maersk Line løfter nu sløret for den fremtidige indflagning af det opkøbte Hamburg Süds flåde.

I en mail til ShippingWatch oplyser Maersk Line, at der fremover kommer flest skibe på Singapore-flag, når man ser på antallet.

Men målt i tonnage kommer den danske DIS-ordning til at aftage de fleste ton med samlet godt to mio. dwt fordelt på 19 skibe, der forventes at bidrage med et markant boost til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).

Danmark har fornuftige rammevilkår og den nyligt annoncerede fjernelse af registreringsafgiften er seneste eksempel på at man løbende arbejder med at forblive konkurrencedygtig globalt. Søren Toft, COO, Maersk Line

Maersk Lines COO Søren Toft skriver i en mail til ShippingWatch torsdag, at den seneste ændring af de maritime rammevilkår med fjernelsen af registreringsafgiften blandt andet ligger til grund for beslutningen.

"Vi samler vores containerskibe på få flag med henblik på at kunne operere vores flåde så effektivt som muligt. I Europa er Danmark vores primære flagstat. Danmark har fornuftige rammevilkår og den nyligt annoncerede fjernelse af registreringsafgiften er seneste eksempel på, at man løbende arbejder med at forblive konkurrencedygtig globalt. Af disse grunde har vi valgt at registrere godt halvdelen af Hamburg Süd-tonnagen på dansk flag," påpeger Søren Toft.

Otte på brasiliansk flag

Mens 19 skibe kommer på dansk flag, så indflages 25 skibe til Singapore-flag, hvilket svarer til i alt omkring 1,8 mio. dwt.

De resterende otte ejede skibe, som Maersk overtager fra Hamburg Süd, sejler indenrigs i Brasilien for Hamburg Süds brasilianske rederi Alianca og fortsætter derfor på brasiliansk flag, oplyser Maersk Line.

Da overtagelsen af det tyske rederi gik endeligt igennem i starten af december sidste år, slog Maersk Lines Søren Toft netop fast over for ShippingWatch, at skibene efter planen skulle omflages til Danmark og Singapore.

"Det er planen, at alle Hamburg Süds skibe, med undtagelse af dem, der sejler under brasiliansk flag under brandet Alianca, hovedsageligt skal overgå til de primære flagstater hos Maersk, som er Danmark og Singapore," lød det dengang.

Hidtil har de ejede Hamburg Süd-skibe sejlet under flagstater som Tyskland, Liberia, Brasilien, Madeira og Portugal.

Har præsenteret regnskabstal

For første gang nogensinde har Hamburg Süd i år præsenteret offentligheden for sine regnskabstal.

Det skete senest på Maersks kapitalmarkedsdag tirsdag, hvor de seneste fem år blev præsenteret. Tallene viste en faldende ebit-margin fra 2013 til 2018. Tilsvarende har omsætningen med en enkelt undtagelse i 2016 ligget nogenlunde stabilt i perioden på omkring 5,4 mia. dollars, som rederiet senest hentede i 2017.

Tallene for det tyske rederi er ifølge Maersk vejledende og er baseret på urevideret revision.

Maersk vil omflage Hamburg Süds flåde til Danmark og Singapore

Maersk fremlægger flere detaljer om Hamburg Süd

Her er de første regnskabstal fra Hamburg Süd