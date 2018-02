Kartelsag koster norsk shippingselskab milliarder

En langvarig kartelsag er nået til vejs ende for norske Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), der har indgået et forlig med EU-Kommissionen og vil betale 207 mio. euro svarende til to mia. norske kr. i bøde.

Det oplyser EU-Kommissionen i en meddelelse om sagen, hvor i alt fire rederier har fået en bøde på i alt 395 mio. euro for at bryde EU's konkurrenceregler. Alle rederier har indgået forlig, oplyser Kommissionen, der siden 2012 har undersøgt bilrederierne.

"Kommissionen har sanktioneret flere selskaber for aftalt spil i forbindelse med transport af biler og leverancer af dele til biler. De tre separate beslutninger truffet i dag viser, at vi ikke vil tolerere konkurrencebegrænsende adfærd, der rammer europæiske forbrugere og industrier," siger konkurrencekommissær Margrethe Vestager i meddelelsen.

Ud over WWL og Eukor drejer det sig om velkendte rederier som chilenske CSAV og de tre japanske rederier K Line, MOL og NYK. CEO for WWL Craig Jasienski siger i en meddelelse:

"Mens jeg dybt beklager udfaldet, er vi glade for, at efterforskningen fra Kommissionen har konkluderet, at WWL-gruppen er engageret i at drive ærlig og fair forretning; det her er en beklagelig del af vores fortid, og vi må sikre, at det ikke kan ske igen," siger han.

Det store norske bilrederi WWL har forberedt sig på situationen og lagde i regnskabet for fjerde kvartal flere penge til side til den omfattende kartelsag.

I alt valgte WWL at øge sine hensættelser til kartelsagen med 140 mio. dollars i regnskabet for fjerde kvartal. Og bøden vil ikke få konsekvenser for regnskabet, oplyser WWL i meddelelsen.

