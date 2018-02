Nu sejler skibe nord om Rusland om vinteren uden hjælp

Hidtil har Nordøstpassagen, ruten nord om Rusland, været tilgængelig i sommermåneder, især for skibe, der ønskede at klare turen uden assistance fra en russisk isbryder.

Men nu har et skib for første gang klaret turen alene om vinteren.

Tankskibet Eduar Toll, fra canadiske Teekay, sejlede i december fra Sydkorea med kurs mod LNG-terminalen Sabetta i det nordlige Rusland, skriver World Economic Forum i en meddelelse.

Se video af den arktiske sejlads her.

Teekay-skibet er vel at mærke designet til selv at kunne bryde is med tykkelse på op til 1,8 meter.

Skibet er en serie af seks tankskibe, der er bygget specifikt til at besejle det enorme russiske Yamal LNG-projekt i Karahavet.

Rederier kan spare op til 40 pct. af rejsetiden ved at sejle nord om Rusland gennem de arktiske farvande frem for at bruge den traditionalle rute gennem Suez.

